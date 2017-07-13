Кремль не стал комментировать приговор суда по делу Немцова

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Кремле не комментируют решение суда по делу об убийстве политика Бориса Немцова, однако надеются, что заказчики будут найдены, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы не комментируем решение суда", — сказал Песков журналистам в четверг. "Есть надежда на это, безусловно", — добавил он в ответ на вопрос, есть ли вероятность того, что заказчики убийства будут найдены.

Московский окружной военный суд в четверг назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Самое строгое наказание — 20 лет — судья назначил киллеру Зауру Дадаеву. Также он лишил его воинского звания лейтенанта и ордена мужества. Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам.

Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет. Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тысяч рублей. Отбывать наказание всем им предстоит в колониях строгого режима. Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.