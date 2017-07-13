Пичугин в прошении о помиловании не признал вину в убийствах

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненный срок за организацию убийств, в прошении о помиловании не стал признавать свою вину.

"Алексей Пичугин никогда не признавал свою вину, и его позиция не поменялась", — сказала РИА Новости в четверг его адвокат Ксения Костромина.

Власти и адвокаты по-разному трактуют нормы Закона о помиловании: власти считают, что для обращения о помиловании необходимо признать свою вину и раскаяться в содеянном, а защитники утверждают, что прямого указания на это в законодательных нормах нет.

Костромина пояснила, что Европейский суд по правам человека по делам Пичугина пришел к выводу о нарушении Европейской конвенции по правам человека, в том числе о праве на справедливое судебное разбирательство. Однако, по словам адвоката, российские суды не стали пересматривать дела Пичугина после постановлений ЕСПЧ.

"Таким образом, мы считаем, что удовлетворение прошения о помиловании — это как раз выход для исполнения решений ПСПЧ, которые установили, что Пичугин был осужден несправедливо", — отметила адвокат.