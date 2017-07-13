Мосгорсуд продлил арест замглавы УСБ СК Ламонову

Заместитель начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте. Архивное фото

Заместитель начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Мосгорсуд продлил на три месяца арест замначальнику УСБ СКР Александру Ламонову, обвиняемому в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (известен также как Шакро Молодой), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд не находит оснований для изменения меры пресечения… Суд продлевает срок нахождения под стражей на три месяца – до 19 октября", — заявил судья в ходе заседания.

Судья согласился с мнением следствия и прокурора, что Ламонов, выйдя из-под ареста, может скрыться.

Как ранее сообщил РИА Новости близкий к следствию источник, следствие ФСБ согласовало для Ламонова изменение меры пресечения, но взамен он должен дать показания по делу.

Лефортовский суд Москвы 19 июля прошлого года арестовал трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета РФ: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя начальника столичного главка Дениса Никандрова, которые обвиняются в получении взятки в особо крупном размере от криминального авторитета Шакро Молодого за послабление обвинения Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец).