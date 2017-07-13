Алексеева прокомментировала приговор по делу об убийстве Немцова

Москва, 13 июл – РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева заявила, что считает приговор участникам убийства политика Бориса Немцова тяжелым, при этом напомнив, что необходимо уличить не только исполнителей, но и заказчиков и организаторов.

Московский окружной военный суд в четверг назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Самое строгое наказание — 20 лет — судья назначил киллеру Зауру Дадаеву. Также он лишил его воинского звания лейтенанта и ордена мужества. Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет.

Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тысяч рублей. Отбывать наказание всем им предстоит в колониях строгого режима. Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

"То, что присяжные вынесли за убийство тяжелое наказание, это понятно… Самое главное — выяснить не только исполнителей, но и организаторов и заказчиков", — сказала Алексеева РИА Новости.

Находящиеся на скамье подсудимых люди — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.