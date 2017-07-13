Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Siemens до 21 августа

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 21 августа иск Siemens к Технопромэкспорту, следует из картотеки суда.

"Оставлено без движения до 21 августа 2017 года", — говорится в сообщении.

Арбитраж Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к "дочке" "Ростеха" — "Технопромэкспорту" (ТПЭ). Иск связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму. ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. В начале июля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков, занимающихся их установкой, есть компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках его турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым.

Представитель компании Филипп Энч в четверг сообщил РИА Новости, что немецкий концерн Siemens пока не подтверждает сообщения СМИ, что еще две турбины компании могли быть доставлены в Крым, добавив, что специальная группа Siemens, созданная в пятницу, занимается проверкой сообщений о поставках турбин концерна в Крым, но конкретики по последним сообщениям СМИ компания пока дать не может.

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