Обвинение довольно приговором убийцам Немцова

Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

МОСКВА,13 июл – РИА Новости. Государственное обвинение довольно приговором непосредственным участникам убийства Бориса Немцова, но не исключает, что обжалует его в части срока киллеру Зауру Дадаеву.

"Мы просили назначить Дадаеву пожизненное лишение свободы, а суд назначил 20 лет. Назначение наказания — прерогатива суда. Вопрос об обжаловании приговора в этой части мы решим после изучения текста", — сказала журналистам прокурор Мария Семененко.

Участники убийства получили от 11 до 20 лет заключения. Защита уже заявила о намерении обжаловать решение суда.

Осужденные — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений – за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".