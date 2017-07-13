Суд отказался увеличить Улюкаеву время прогулок

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался увеличить на один час время прогулок экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, которому продлили срок домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство об увеличении времени прогулок с двух до трех часов отклонить", — сказала судья Евгения Николаева.

Защита Улюкаева просила для улучшения состояния здоровья не только разрешить ему гулять дольше, но и сдвинуть время прогулок, которое сейчас установлено с 7.00 до 9.00. Расписание судья также менять не стала.

В конце мая бывшему министру предъявили обвинение в окончательной редакции — "получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере".

Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев вину в получении взятки не признает.