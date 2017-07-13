Участники убийства Немцова получили от 11 до 20 лет колонии

Приговор по делу об убийстве Немцова (39)

Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд в четверг назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Самое строгое наказание — 20 лет — судья назначил киллеру Зауру Дадаеву. Также он лишил его воинского звания лейтенанта и ордена мужества.

Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам.

Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет.

Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тысяч рублей. Отбывать наказание всем им предстоит в колониях строгого режима.

Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали всех подсудимых виновным и не заслуживающими снисхождения.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.