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Происшествия

Дадаев получил 20 лет за убийство Немцова

Сюжет:
Приговор по делу об убийстве Немцова (39)
11:2113.07.2017
(обновлено: 12:03 13.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗаур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. 13 июля 2017Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. 13 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд приговорил киллера Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы за убийство политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, обвиняемые в совершении убийства политика Бориса Немцова, в зале Басманного суда Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Дело об убийстве Бориса Немцова
Прокуратура просила о пожизненном заключении.

"Назначить Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей", — огласил приговор судья Юрий Житников.

Кроме того, суд лишил Дадаева звания лейтенанта и ордена Мужества.

Также суд приговорил Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, к 19 годам заключения, его брата Шадида — к 16, Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, — к 14, а Хамзата Бахаева 11 годам. Каждому из них назначен штраф в 100 тысяч рублей. Как и Дадаев, они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Ирина Хакамада возлагает цветы на месте убийства политика Бориса Немцова. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Хакамада о деле Немцова: выводы нужно делать после поимки заказчика
Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

На вопрос, понятен ли им приговор, все осужденные ответили отрицательно. "Бог вам судья", — сказал при этом Дадаев.

Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.

При этом следствие полагает, что осужденные — только исполнители, которые пошли на преступление исключительно из корыстных побуждений, а мотивы того, кто организовал убийство, до сих пор неясны. Заказчиком и организатором убийства СК считает бывшего офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, который покинул Россию и сейчас находится в международном розыске.

"Следствием продолжается сбор доказательств в отношении организаторов убийства Немцова", — заявила журналистам вскоре после оглашения официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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Происшествия
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
merqucio
20 лет за Немцова - многовато. Ни капли не жалко "жертву".
11:33
13.07.2017
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Виталик Шестаков
Один из тех случаев, когда добро наказано
11:35
13.07.2017
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