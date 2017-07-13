Дадаев получил 20 лет за убийство Немцова

Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. 13 июля 2017

Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. 13 июля 2017

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд приговорил киллера Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы за убийство политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокуратура просила о пожизненном заключении.

"Назначить Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей", — огласил приговор судья Юрий Житников.

Кроме того, суд лишил Дадаева звания лейтенанта и ордена Мужества.

Также суд приговорил Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, к 19 годам заключения, его брата Шадида — к 16, Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, — к 14, а Хамзата Бахаева 11 годам. Каждому из них назначен штраф в 100 тысяч рублей. Как и Дадаев, они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

На вопрос, понятен ли им приговор, все осужденные ответили отрицательно. "Бог вам судья", — сказал при этом Дадаев.

Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.

При этом следствие полагает, что осужденные — только исполнители, которые пошли на преступление исключительно из корыстных побуждений, а мотивы того, кто организовал убийство, до сих пор неясны. Заказчиком и организатором убийства СК считает бывшего офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, который покинул Россию и сейчас находится в международном розыске.

"Следствием продолжается сбор доказательств в отношении организаторов убийства Немцова", — заявила журналистам вскоре после оглашения официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.