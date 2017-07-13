В Нижегородской области нетрезвый водитель сбил насмерть двух человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Нетрезвый водитель в Нижегородской области сбил пешеходов, идущих по краю проезжей части, в результате два человека погибли, третий – госпитализирован, сообщили в четверг в региональном УГИБДД.

По информации ведомства, ДТП произошло в среду около 23.40 мск на 107 километре автодороги Красные Баки-Варнавино-Ветлуга (территория Ветлужского района Нижегородской области).

"Водитель автомашины ВАЗ-2112, находясь в состоянии опьянения выехал на встречную полосу, где совершил наезд на группу пешеходов, шедших по краю проезжей части. В результате наезда погибли две женщины – мать и дочь (1974 г.р. и 1997 г.р.), 13-летняя девочка (младшая дочь погибшей) получила серьезные ранения. Водитель попытался скрыться с места ДТП, но впоследствии был установлен и задержан", — говорится в сообщении.

УГИБДД отмечает, что предполагаемый виновник ДТП, мужчина 1988 года рождения, ранее уже задерживался за управление транспортом в нетрезвом состоянии и на момент ДТП был лишен права управления.

По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, за первые 6 месяцев этого года примерно каждое 10 ДТП связано с нетрезвым состоянием водителей транспорта. По их вине произошло 246 ДТП (из 2341), жертвами которых стали 28 человек, 342 получили ранения. Всего с начала года в регионе задержано свыше 7800 водителей в состоянии опьянения (ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ). Кроме того, по статье 264.1 УК РФ (повторное управление в нетрезвом состоянии, введена в 2015 году) возбуждено около 800 уголовных дел.