Суд оставил Улюкаева под домашним арестом

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил срок домашнего ареста экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву по делу о взятке в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия о продлении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста подлежит удовлетворению", — сказала судья.

Следствие настаивало на необходимости держать Улюкаева под домашним арестом как минимум до 15 августа. До конца лета дело планируется передать в суд на рассмотрение.

Защита Улюкаева просила отпустить его под подписку о невыезде, а в случае отказа — увеличить ему время прогулок с двух до трех часов.

В конце мая бывшему министру предъявили обвинение в окончательной редакции — "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере". По версии СК РФ, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Вину Улюкаев не признает.