Кемеровчанка ограбила магазин и потеряла паспорт на месте преступления

КЕМЕРОВО, 13 июл — РИА Новости. Кемеровские полицейские задержали грабительницу у нее дома, узнав адрес из паспорта, который она потеряла на месте преступления, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

В дежурную часть отдела полиции Ленинского района города Кемерово накануне обратился представитель службы безопасности супермаркета. По его словам, когда одна из посетительниц покидала торговый зал, сработала сигнализация системы "антивор". Охранники попытались задержать женщину, но она убежала. Следственно-оперативная группа по записи системы видеонаблюдения установила, что злоумышленница похитила с витрины две пачки дорогого кофе.

"Обследовав помещение магазина, сотрудники полиции обнаружили на полу утерянный грабительницей паспорт. Подозреваемой оказалась 35-летняя местная жительница. Оперативники уголовного розыска приехали к ней домой, где задержали женщину", — рассказали в ГУМВД.

При обыске в ее квартире изъяли похищенный кофе. Подозреваемая пояснила, что планировала его продать, однако не успела, и полицейские вернули товар в магазин.

Задержанная стала фигуранткой уголовного дела по статье "грабеж", ей грозит до 4 лет лишения свободы.