Кемеровчанка ограбила магазин и потеряла паспорт на месте преступления

КЕМЕРОВО, 13 июл — РИА Новости. Кемеровские полицейские задержали грабительницу у нее дома, узнав адрес из паспорта, который она потеряла на месте преступления, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
"Обследовав помещение магазина, сотрудники полиции обнаружили на полу утерянный грабительницей паспорт. Подозреваемой оказалась 35-летняя местная жительница. Оперативники уголовного розыска приехали к ней домой, где задержали женщину", — рассказали в ГУМВД.
При обыске в ее квартире изъяли похищенный кофе. Подозреваемая пояснила, что планировала его продать, однако не успела, и полицейские вернули товар в магазин.
Задержанная стала фигуранткой уголовного дела по статье "грабеж", ей грозит до 4 лет лишения свободы.