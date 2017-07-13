В Москве из-за сильного ветра упали десять деревьев и мачта освещения

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Десять деревьев и мачта освещения рухнули в Москве в результате воздействия атмосферного фронта, сопровождавшегося сильными осадками и усилением ветра до 15 метров в секунду, люди не пострадали, сообщает в четверг МЧС России.

"В Москве произошли падения 10 деревьев и одной мачты освещения", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, из-за падения дерева на проезжую часть были увеличены интервалы движения троллейбусов маршрута №53 на 50 минут. Для транспортного обеспечения пассажиров дополнительно выделялись пять автобусов ГУП "Мосгортранс".

"Аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме", — отмечает МЧС.