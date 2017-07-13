Следствие выступило против трехчасовых прогулок для Улюкаева

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Обвиняемый во взятке экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев попросил разрешить ему гулять три часа вместо двух, СК РФ выступил против, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Мы бы хотели попросить увеличить продолжительность прогулки до трех часов, а также не привязывать их к строгому расписанию, потому что ему не очень удобно общаться с детьми при режиме прогулок строго с семи до девяти утра", — сказал адвокат Тимофей Гриднев.

Кроме того, защита хотела бы, чтобы суд отпустил Улюкаева под подписку о невыезде.

Следователь, напротив, не увидел необходимости увеличивать время прогулок и сдвигать режим: "Время было выбрано с целью, чтобы Улюкаев не смог встретить свидетелей и других заинтересованных по делу лиц".

В конце мая бывшему министру предъявили обвинение в окончательной редакции — "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере". В ноябре прошлого года, по данным СК РФ, Улюкаева задержали с поличным при получении 2 миллионов долларов.

Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Вину Улюкаев не признает.