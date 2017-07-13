В степи в Забайкалье нашли изможденную полуторагодовалую девочку

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Поисковые группы нашли в степи в Забайкалье изможденную полуторагодовалую девочку, которая ночью одна ушла от пьяных родителей с чабанской стоянки и около суток бродила одна без еды и под палящим солнцем, сообщает прокуратура края.

По ее данным, мужчина и женщина с двумя детьми 2014 и 2016 годов рождения устроились на работу на животноводческую стоянку. Накануне исчезновения ребенка родители, изрядно выпив спиртного, уснули в вагончике, оставив детей без присмотра. Полуторогодовалая девочка ночью вышла из вагончика через незапертую дверь и ушла в неизвестном направлении.

Наутро родители обнаружили отсутствие девочки, однако не придали этому значение, продолжили пить дальше, о пропаже ребенка никуда не сообщили и искать ребенка не стали.

После того как стало известно о пропаже девочки, по тревоге были подняты полицейские, работники национального парка "Алханай" и жители села Красноярово.

"Девочка была обнаружена около полудня в 1,5 километра от животноводческой стоянки лежащей на земле в изможденном состоянии при отсутствии пищи и воды, с солнечными ожогами. Ее жизни угрожала реальная опасность", — говорится в сообщении.

Органы опеки в тот же день приняли решение об изъятии обоих детей из семьи и помещении их в больницу. В настоящее время родители поставлены на учет во всех органах профилактики района.

По материалам прокуратуры, СК в отношении обоих родителей возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 125 УК РФ (оставление в опасности).