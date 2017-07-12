ФСИН поставит перед судом вопрос о возможности содержания Мамаева в СИЗО

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовит и направит в московский суд документы для рассмотрения вопроса о том, может ли приговоренный к нескольким годам колонии инвалид-колясочник Антон Мамаев и дальше содержать в следственном изоляторе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сейчас Мамаев проходит медицинское освидетельствование в городской клинической больнице №20, оно должно завершиться 15 июля. Результаты заключения будут переданы в судебные инстанции.

В конце июня Тимирязевский суд приговорил инвалида первой группы Мамаева, который страдает спинальной мышечной атрофией и не может двигаться самостоятельно, к четырем с половиной годам колонии за организацию разбойного нападения с целью похищения мотороллера. Сразу после оглашения приговора инвалида арестовали и поместили в СИЗО "Матросская тишина". Суровость приговора привлекло внимание правозащитников, а прокуратура начала проверку.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что будет ходатайствовать об освобождении по болезни.

По мнению члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрея Бабушкина, маловероятно, что Мамаев мог совершить разбой. Однако даже если инвалид виновен, не только условия в колонии, но и в СИЗО станут для него "пыткой".

В суде, в свою очередь, пояснили, что российское законодательство не позволяет назначить за указанное преступление наказание, не связанное с лишением свободы, и дать Мамаеву условный, а не реальный срок. Вопрос о возможности исполнения наказания должна решать ФСИН, подчеркнули в суде. Там также отметили, что вина Мамаева в организации разбоя доказана показаниями потерпевших и свидетелей, а также видеозаписью с камер наблюдения.