ЦБ обнаружил вирус, считывающий данные с чипов платежных карт

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ("ФинЦЕРТ") Банка России обнаружил вирус, который считывает данные с чипов платежных карт, сообщает регулятор в среду.

При этом считывание данных с чипа банковской карты не приводит к автоматическому несанкционированному переводу денежных средств. В соответствии с технологией EMV (международный стандарт для операций по банковским картам с чипом) каждая транзакция, осуществляемая при помощи чипа, уникальна за счет использования криптографических преобразований.

"ФинЦЕРТ" Банка России зафиксировал единичные случаи использования устройств, способных считывать информацию с чипов платежных карт. В настоящее время проводится техническое исследование этих устройств", — говорится в сообщении.

По мнению регулятора, использование злоумышленниками полученной информации для создания копии платежной карты возможно, но затруднительно.

"Лаборатория Касперского" в понедельник сообщила, что обнаружила нетипичную модификацию троянца Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт. При этом Neutrino не сразу начинает активность и приступает к сбору информации. Попав в операционную систему POS-терминала, троянец выжидает некоторое время. Эксперты полагают, что таким образом он, скорее всего, пытается обойти защитные технологии, запускающие подозрительный код в изолированной виртуальной среде, так называемые "песочницы", с коротким периодом работы.