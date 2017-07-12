В Москве на Каширском шоссе перевернулась бетономешалка

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Движение ограничено на Каширском шоссе в Москве из-за перевернувшейся бетономешалки, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Перевернувшаяся бетономешалка перекрыла съезд на МКАД— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 1 июня 2017 г.
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"На Каширском шоссе возле дома 78 опрокинулась бетономешалка. На месте происшествия только две полосы свободны, сотрудники Госавтоинспекции организовывают движение на участке ДТП", — сказал собеседник агентства.
"Госавтоинспекция рекомендует выбирать пути объезда участка ДТП", — сказал собеседник агентства.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" на данный момент перекрытие на дороге, вызванное ДТП, привело к пробке длиной более 3 километров.