В Москве на Каширском шоссе перевернулась бетономешалка

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Движение ограничено на Каширском шоссе в Москве из-за перевернувшейся бетономешалки, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

​​"На Каширском шоссе возле дома 78 опрокинулась бетономешалка. На месте происшествия только две полосы свободны, сотрудники Госавтоинспекции организовывают движение на участке ДТП", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники МЧС привезли специальную технику, чтобы убрать с дороги поврежденную бетономешалку. Как заверили в ГИБДД в результате ДТП никто не пострадал, а машины рядом не получили повреждений.

"Госавтоинспекция рекомендует выбирать пути объезда участка ДТП", — сказал собеседник агентства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" на данный момент перекрытие на дороге, вызванное ДТП, привело к пробке длиной более 3 километров.