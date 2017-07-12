В Ростове-на-Дону уволили начальника полицейского, который устроил стрельбу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Начальник бывшего полицейского Сергея Кадацкого, устроившего стрельбу на трассе под Ростовом-на-Дону, в результате которой погиб один человек, а другой госпитализирован в тяжелом состоянии, уволен из полиции, еще четверо начальников привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МВД по региону Наталья Устименко.
"Приняты решения в отношении пяти руководителей. Непосредственный начальник сотрудника, уволенного за совершение преступлений, также уволен по отрицательным мотивам, в отношении других руководителей приняты решения о понижении в должности, предупреждении о неполном служебном соответствии, объявлении строгих выговоров. Служебная проверка продолжается, по ее результатам также будет принят ряд соответствующих управленческих решений", — пояснила Устименко.