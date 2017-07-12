Обвиняемого по делу об убийстве главы Сергиева Посада оставили под арестом

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московский городской суд оставил под стражей Андрея Столярова, обвиняемого в причастности в составе банды к ряду убийств, в том числе главы подмосковного города Сергиев Посад Евгения Душко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Басманного районного суда города Москвы от 26 июня 2017 года в отношении Столярова Андрея Николаевича о продлении срока содержания под стражей оставить без изменения", — заявила судья в ходе судебного заседания.

Ранее арест Столярова был продлен до 1 октября. Столяров в Мосгорсуде обжаловал продление ареста, сказав, что ему "есть что терять": у обвиняемого есть малолетний сын и гражданская супруга, а также родители на содержании. Его защита в ходе заседания просила поместить обвиняемого под домашний арест или отпустить под подписку о невыезде.

Ранее следователи пресекли деятельность банды, участники которой причастны ко многим убийствам, в том числе главы подмосковного города Сергиев Посад Евгения Душко; арестованы 10 предполагаемых бандитов, включая лидера Константина Пискарева.

Во время расследования убийства Душко правоохранители вышли на след банды, возглавляемой Пискаревым, известным как Костя Большой.

Пискарев создал банду в 1999 году. В нее вошли Сергей Александров, Сергей Безруков, Александр Замятин, Денис Земцов, Дмитрий Лупичев, Дмитрий Мишин, Игорь Сарьян, Андрей Столяров, Дмитрий Юров и другие участники.

По данным следствия, члены банды совершили в Москве, области и других регионах страны не менее 18 убийств.

В 2011 году между Костей Большим и Душко возник конфликт, связанный с работой главы Сергиева Посада. По указанию главаря Безруков собрал информацию о рабочем графике, маршрутах передвижения, автомобиле и месте проживания предполагаемой жертвы.

По словам Петренко, утром 22 августа 2011 года обвиняемые подъехали к дому Душко. Дождавшись, когда глава городского поселения сядет в машину, Пискарев подошел к нему и не менее семи раз выстрелил из пистолета. Душко скончался на месте, а нападавшие скрылись.

Лидера и десять членов банды заключили под стражу, их обвиняют в бандитизме, убийстве, похищении людей и незаконном обороте оружия.