В СПЧ не исключают попыток обжаловать вердикт по делу Полонского

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов не исключает, что прокуратура будет обжаловать вердикт суда по делу бизнесмена Сергея Полонского, освобожденного в связи с истечением сроков давности, при этом сам правозащитник считает такой исход дела несправедливым, поскольку ущерб обманутым дольщикам не компенсирован и виновный не наказан.

Член СПЧ отметил, что в целом освобождение из-за истечения сроков давности является правовой нормой. "Я думаю, что это затягивание — вся эта история, которая была предпринята как стратегия защиты, является типичной, когда у нас высвечивается такая позиция как срок давности", — сказал Кабанов РИА Новости.

Вместе с тем, по его мнению, вопрос в данном случае все же остается спорным; правозащитник не исключает, что может последовать попытка обжаловать решение суда. "Прокуратура может обжаловать, поскольку здесь есть некий казус. Ведь Полонский скрывался, поэтому срок давности прерывается на момент, когда он скрывается. Наверное, суд изучил все аспекты, но посмотрим, как будет развиваться (ситуация). Я думаю, что прокуратура попытается обжаловать", — добавил член СПЧ.

На вопрос о справедливости такого вердикта, Кабанов ответил, что лично он не считает его справедливым. "Вопрос в том, что вообще не всегда правовая система реагирует справедливо на то или иное действие. Это мое личное мнение, поскольку все-таки деньги людям не вернули, деньги у людей исчезли. Это справедливо? Точно нет. Человек за это наказан? Нет. Деньги он вернул? Нет. При этом сыграл некий юридический казус", — уточнил правозащитник.

В среду Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил от наказания из-за истечения сроков давности.

Прокурор попросил суд признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества (часть 4 статьи 159) и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. Бизнесмен обвинялся в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ.