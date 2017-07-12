Экс-чиновник администрации Кузбасса оштрафован за драку с соседями по даче

КЕМЕРОВО, 12 июл — РИА Новости. Кемеровский районный суд в среду вынес решения по административным делам в отношении бывшего начальника департамента промышленности администрации Кузбасса Сергея Карпунькина, ставшего участником бытового конфликта с соседями по дачному участку.

Инцидент произошел 25 июня в садоводческом товариществе "Рябинка". Между владельцами двух соседних дачных домов на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В результате, по данным ГУМВД, травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

Региональные власти по поручению губернатора Амана Тулеева начали собственную проверку фактов об участии главы подразделения обладминистрации в конфликте. Позже Карпунькин был освобожден от должности начальника департамента по собственному желанию.

"Два дела об административных правонарушениях по статье 6.1.1 КоАП ("побои") рассмотрены 12 июля. Вынесено постановление о назначении административного наказания. Привлекаемое лицо — Карпунькин С. В.", — говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, при рассмотрении первого дела в суде Карпунькин извинился перед пострадавшей, по второму делу сторона защиты утверждала, что его вина не доказана. Однако суд признал его виновным по обоим делам о нанесении побоев и назначил административный штраф по 5 тысяч рублей по каждому эпизоду.

Кроме того, как сообщалось ранее, после конфликта в садоводческом товариществе возбуждено два уголовных дела по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Как уточнили РИА Новости в региональной прокуратуре, на сегодняшний момент предварительное расследование по ним еще не окончено.