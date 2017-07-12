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Происшествия

"Великий комбинатор" на свободе: суд отпустил Сергея Полонского

Сюжет:
Дело против бизнесмена Сергея Полонского (129)
15:1312.07.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБизнесмен Сергей Полонский и его супруга Ольга Дерипаска у Пресненского суда Москвы после оглашения приговора. 12 июля 2017Бизнесмен Сергей Полонский и его супруга Ольга Дерипаска у Пресненского суда Москвы после оглашения приговора. 12 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду вынес неожиданное решение по делу известного своим эпатажем бизнесмена Сергея Полонского: судья освободил его от наказания за мошенничество со средствами дольщиков из-за сроков давности.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Секретарь ОП призвал Полонского помочь обманутым дольщикам
Бизнесмен после проведённых в СИЗО двух лет и почти двух месяцев вышел на свободу. Решение суда Полонский встретил аплодисментами, но признался, что не до конца верил в позитивный для него исход дела.

"Я планирую перевернуть мир", — сказал он журналистам, оказавшись на свободе. Не исключено, что Полонский займётся защитой прав бизнесменов, поскольку считает несправедливым заключение предпринимателей за свою профессиональную деятельность.

Афера в сфере бизнеса

Судья Евгений Найденов воспользовался правом не оглашать полный текст приговора по экономическим преступлениям и сразу перешёл к финалу.

"Признать Полонского виновным в мошенничестве и приговорить к пяти годам колонии общего режима. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского из-под стражи в зале суда", — огласил решение судья.

Полонского от колонии спасла переквалификация его действий на более мягкую статью. Суд счёл, что мошенничество с деньгами дольщиков было, но совершено оно в сфере предпринимательской деятельности — часть 4 статьи 159.4 УК РФ. Новая квалификация преступных деяний и позволила Полонскому выйти на свободу.

Предполагаемых подельников Полонского суд также признал виновными, но по аналогичной причине освободил от наказания.

Бизнесмен Сергей Полонский. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уголовное дело Сергея Полонского
Между тем прокурор Борис Локтионов на стадии прений требовал отправить Полонского в колонию на восемь лет и оштрафовать на 900 тысяч рублей. У прокуратуры сохраняется право опротестовать приговор по делу в течение 10 дней. Гособвинители сразу после оглашения приговора от прессы скрылись, и их планы на этот счёт неизвестны.

Полонский обжаловать приговор не собирается. Впрочем, бизнесмен попросил дать ему время на раздумья. "Ближайшие 7 дней я полностью в распоряжении жены, а дальше посмотрим", — сказал он.

"Стройка века"

Дело о мошенничестве в отношении Полонского расследуется ещё с лета 2013 года, к этому времени бизнесмен уже год находился в Камбодже, где планировал строить бизнес-школу для элиты. РФ неоднократно просила выдать беглого предпринимателя, и в мае 2015 года власти Камбоджи удовлетворили ее запрос.

Бизнесмен Сергей Полонский и его супруга Ольга Дерипаска у Пресненского суда Москвы после оглашения приговора. 12 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Защита Полонского не исключает обжалования приговора
В суде дело смогли рассмотреть только со второй попытки: сначала судья Татьяна Васюченко, известная рассмотрением дела экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, вернула его в прокуратуру. Судья обосновала своё решение тем, что в обвинительном заключении по делу Полонского и подельников не было квалифицирующего признака о совершении преступления группой лиц.

После исправления недочетов дело в производство принял председатель Пресненского суда Евгений Найденов.

Из обвинения следует, что бывший владелец девелоперской компании "Миракс Групп" Полонский, собрав с дольщиков деньги на строительство квартир, направил их не по назначению, а в другие свои проекты, поэтому со строительством указанных ЖК возникли затруднения.

Сам же предприниматель считает, что проблемы с постройкой жилкомплексов возникли из-за того, что гендиректор ООО "Аванта" ("дочка" "Миракс Групп") Алексей Пронякин и экс-глава девелоперской компании ФЦФС Петр Иванов без его ведома расторгли договор о строительстве "Кутузовской мили".

Сергей Полонский во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 12 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полонский назвал свое освобождение важным сигналом бизнесу
Находясь под стражей, бизнесмен вел переговоры с потерпевшими, и, по его словам, ему удалось заключить договор с 59 дольщиками из 69 "пострадавших".

Полгода вне процесса

Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.

В ходе судебного следствия бизнесмен, признанный специалистами вменяемым, также не остался в стороне от эпатажа — например, вызывал судью на спор сделать 100 приседаний. Физическая подготовка вообще волновала обвиняемого в ходе процесса, и он в любой момент мог приступить к тем же приседаниям или дыхательным упражнениям. Не стеснялся Полонский и в выступлениях: прерывал участников процесса и делал реплики когда вздумается. В итоге судья удалил его с процесса, дав только возможность выступить с последним словом. Даже о требовании прокурора о наказании Полонский узнал от адвокатов.

Перед приговором Полонский, между тем, рекомендовал провериться у психиатров всем, кто верит в справедливость выдвинутых против него обвинений.

Он в очередной раз заявил, что считает все обвинения в свой адрес "бредом". Уголовное дело возбуждено, по его мнению, для захвата его успешной компании.

Сергей Полонский во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 12 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полонский заявил, что пока не знает, останется ли в России
"Сегодня приговор не мне, а всему российскому бизнесу! Я в клетке и в наручниках! Как так можно? Все обвинение — бред, все для того, чтобы украсть лучшую в мире компанию", — рассказал Полонский.

По его мнению, все, кто верит, что он украл деньги дольщиков, должны провериться на вменяемость.

"Вы же все взрослые люди, вы не из Урюпинска какого-то. Вы должны понимать, что если верите в это обвинение, то должны лечиться у психиатра", — считает коммерсант.

"Я переверну мир"

Бизнесмен пока затрудняется говорить о конкретных дальнейших планах, но уверен, что его деятельность в любом случае будет сенсационной.

"Я переверну мир", — заверил он журналистов после освобождения.

Бизнесмен считает важным сигналом профессиональному сообществу своё освобождение, но раскритиковал практику сажать бизнесменов в СИЗО на время следствия и суда.

"Нигде в мире за ненасильственные преступления не сажают до обвинительного суда, над этим у нас ещё надо работать. Но мой приговор — это важное решение для всех предпринимателей. Это очень показательное сегодня решение, от него зависит будущее страны. Но я не буду говорить, что я думаю, если я буду говорить, что я думаю, вам станет грустно", — сказал бизнесмен, добавив, что не исключает своего возвращения в предпринимательскую деятельность.

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Происшествия
Комментарии
27 пользователей оставили 31 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreevus75
Он уже перевернул,только не мир,а отношение к нашей коррумпированой и прогнившей насквозь фемиде и власти.
15:27
12.07.2017
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nik
В стране где власть и деньги выше закона всегда будет стагнация и вечное отставание...
В нормальных странах такие деятели, после тюремного срока, не могут заниматься бизнесом по договорам с госструктурами ...Россия страна узаконеного воровства элиты, а закон беспощаден только для тех кто вне власти и денег....
15:24
12.07.2017
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