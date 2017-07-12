"Великий комбинатор" на свободе: суд отпустил Сергея Полонского

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду вынес неожиданное решение по делу известного своим эпатажем бизнесмена Сергея Полонского: судья освободил его от наказания за мошенничество со средствами дольщиков из-за сроков давности.
"Я планирую перевернуть мир", — сказал он журналистам, оказавшись на свободе. Не исключено, что Полонский займётся защитой прав бизнесменов, поскольку считает несправедливым заключение предпринимателей за свою профессиональную деятельность.
Афера в сфере бизнеса
Судья Евгений Найденов воспользовался правом не оглашать полный текст приговора по экономическим преступлениям и сразу перешёл к финалу.
"Признать Полонского виновным в мошенничестве и приговорить к пяти годам колонии общего режима. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского из-под стражи в зале суда", — огласил решение судья.
Полонского от колонии спасла переквалификация его действий на более мягкую статью. Суд счёл, что мошенничество с деньгами дольщиков было, но совершено оно в сфере предпринимательской деятельности — часть 4 статьи 159.4 УК РФ. Новая квалификация преступных деяний и позволила Полонскому выйти на свободу.
Предполагаемых подельников Полонского суд также признал виновными, но по аналогичной причине освободил от наказания.
Полонский обжаловать приговор не собирается. Впрочем, бизнесмен попросил дать ему время на раздумья. "Ближайшие 7 дней я полностью в распоряжении жены, а дальше посмотрим", — сказал он.
"Стройка века"
Дело о мошенничестве в отношении Полонского расследуется ещё с лета 2013 года, к этому времени бизнесмен уже год находился в Камбодже, где планировал строить бизнес-школу для элиты. РФ неоднократно просила выдать беглого предпринимателя, и в мае 2015 года власти Камбоджи удовлетворили ее запрос.
После исправления недочетов дело в производство принял председатель Пресненского суда Евгений Найденов.
Из обвинения следует, что бывший владелец девелоперской компании "Миракс Групп" Полонский, собрав с дольщиков деньги на строительство квартир, направил их не по назначению, а в другие свои проекты, поэтому со строительством указанных ЖК возникли затруднения.
Сам же предприниматель считает, что проблемы с постройкой жилкомплексов возникли из-за того, что гендиректор ООО "Аванта" ("дочка" "Миракс Групп") Алексей Пронякин и экс-глава девелоперской компании ФЦФС Петр Иванов без его ведома расторгли договор о строительстве "Кутузовской мили".
Полгода вне процесса
Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.
В ходе судебного следствия бизнесмен, признанный специалистами вменяемым, также не остался в стороне от эпатажа — например, вызывал судью на спор сделать 100 приседаний. Физическая подготовка вообще волновала обвиняемого в ходе процесса, и он в любой момент мог приступить к тем же приседаниям или дыхательным упражнениям. Не стеснялся Полонский и в выступлениях: прерывал участников процесса и делал реплики когда вздумается. В итоге судья удалил его с процесса, дав только возможность выступить с последним словом. Даже о требовании прокурора о наказании Полонский узнал от адвокатов.
Перед приговором Полонский, между тем, рекомендовал провериться у психиатров всем, кто верит в справедливость выдвинутых против него обвинений.
Он в очередной раз заявил, что считает все обвинения в свой адрес "бредом". Уголовное дело возбуждено, по его мнению, для захвата его успешной компании.
По его мнению, все, кто верит, что он украл деньги дольщиков, должны провериться на вменяемость.
"Вы же все взрослые люди, вы не из Урюпинска какого-то. Вы должны понимать, что если верите в это обвинение, то должны лечиться у психиатра", — считает коммерсант.
"Я переверну мир"
Бизнесмен пока затрудняется говорить о конкретных дальнейших планах, но уверен, что его деятельность в любом случае будет сенсационной.
"Я переверну мир", — заверил он журналистов после освобождения.
Бизнесмен считает важным сигналом профессиональному сообществу своё освобождение, но раскритиковал практику сажать бизнесменов в СИЗО на время следствия и суда.
"Нигде в мире за ненасильственные преступления не сажают до обвинительного суда, над этим у нас ещё надо работать. Но мой приговор — это важное решение для всех предпринимателей. Это очень показательное сегодня решение, от него зависит будущее страны. Но я не буду говорить, что я думаю, если я буду говорить, что я думаю, вам станет грустно", — сказал бизнесмен, добавив, что не исключает своего возвращения в предпринимательскую деятельность.