Экс-полицейский, убивший женщину в Москве, стрелял в нее несколько раз

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Экс-полицейский, застреливший сожительницу и покончивший с собой в офисе торгового центра на Алтуфьевском шоссе, выстрелил в нее не менее пяти раз из наградного пистолета Макарова, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, во вторник утром в офисе торгового центра на Алтуфьевском шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина в прошлом году уволился из полиции по выслуге лет и имел наградное оружие.

"Экспертиза показала, что мужчина совершил не менее пяти выстрелов из наградного пистолета Макарова. С места происшествия было изъято шесть гильз", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пули попали в голову и грудь. Также на теле женщины обнаружили колото-резаное ранение шеи. Как оно было получено, сейчас выясняется: с места происшествия был изъят и отправлен на экспертизу складной нож со следами бурого вещества.