Приговор по делу об убийстве Немцова огласят 13 июля

Обсуждение в Московском военной окружном суде вердикта присяжных по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Архивное фото

Обсуждение в Московском военной окружном суде вердикта присяжных по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд 13 июля огласит приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости в среду из зала суда.

"Я удаляюсь в совещательную комнату для постановления приговора", — объявил судья Юрий Житников.

Прокурор потребовала отправить пять подсудимых в колонию на сроки от 17 лет до пожизненного. Защита настаивает, что "это слишком суровое наказание, они его не заслуживают".

"У моего подзащитного семеро детей, они теперь вырастут без отца", — обратилась к судье адвокат Темирлана Эскерханова Анна Бюрчиева.

Защитники других подсудимых также настаивали на оправдании, указывая, что присяжные при вынесении вердикта основывались только на косвенных доказательствах.

"В соответствии с законом и по человеческим параметрам, прошу вас обратиться к своему внутреннему убеждению и оправдать подсудимых", — сказал адвокат Шамсутдин Цакаев.

Для оправдания, по УПК, судье придется отменить вердикт, распустить коллегию и начать слушания заново.

Представители семьи Немцова не стали просить суд о конкретных сроках наказания, но отметили, что в виновности одного из подсудимых Хамзата Бахаева за время судебного разбирательства они так и не убедились.

Подсудимые в последнем слове апеллировали к Аллаху — "самому справедливому из всех судей, который нас после смерти воскресит и спросит за все деяния".

"По воле Всевышнего ни перед прокуратурой, ни перед судом, ни перед ФСБ голову я не склоню", — заявил Заур Дадаев. Также они попросили своих родственников "достойно принять этот удар".