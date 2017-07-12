Суд оставил бывшего вице-губернатора Приморья Ежова под стражей до сентября

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл — РИА Новости. Суд на предварительном слушании по уголовному делу бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, решил оставить его под стражей до сентября, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.

По данным СК РФ, Ежов подписал акты о приеме строительно-монтажных работ по госконтракту на строительство пожарного депо, часть которых не была выполнена, ущерб превысил 24,6 миллиона рублей.

"Сегодня состоялось предварительное слушание во Фрунзенском районном суде, в рамках которого рассматривались ходатайство процессуального характера стороны защиты, а также был решен вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу фигуранта до сентября 2017 года", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщили в суде, следующее заседание назначено на 26 июля.

Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, 5 мая — арестован.