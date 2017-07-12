Прокурор требует посадить убийц Немцова на сроки от 17 лет до пожизненного

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Гособвинитель во вторник потребовала назначить от 17 лет до пожизненного заключения пяти фигурантам дела о заказном убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.
Присяжные признали всех их виновными и не заслуживающими снисхождения.
На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по мнению следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.
Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении ряда неустановленных лиц.