Прокурор требует посадить убийц Немцова на сроки от 17 лет до пожизненного

На зеседании Мосгорсуда по делу об убийстве Б.Немцова. Архивное фото

На зеседании Мосгорсуда по делу об убийстве Б.Немцова. Архивное фото

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Гособвинитель во вторник потребовала назначить от 17 лет до пожизненного заключения пяти фигурантам дела о заказном убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

Присяжные признали всех их виновными и не заслуживающими снисхождения.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по мнению следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении ряда неустановленных лиц.