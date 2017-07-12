Защита Полонского не исключает обжалования приговора

Бизнесмен Сергей Полонский и его супруга Ольга Дерипаска у Пресненского суда Москвы после оглашения приговора. 12 июля 2017

Бизнесмен Сергей Полонский и его супруга Ольга Дерипаска у Пресненского суда Москвы после оглашения приговора. 12 июля 2017

МОСКВА, 12 июл — РИА Недвижимость. Защита бизнесмена Сергея Полонского не исключает подачи апелляционной жалобы на приговор, сообщил в среду РИА Недвижимость его адвокат Славик Брсоян.

"Вопрос об обжаловании приговора будет решаться после того, как мы изучим полный текст приговора в письменном виде", — сказал Брсоян, пояснив, что пока была услышана лишь резолютивная часть судебного решения.

По его словам, это может произойти не раньше, чем через неделю.

Комментируя приговор, Брсоян заявил, что, по его мнению, самым правильным решением был бы оправдательный приговор. "Но, с учетом нынешних реалий, это можно считать маленькой победой", — сказал он.

В среду Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил от наказания из-за истечения сроков давности.

Прокурор попросил суд признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества (часть 4 статьи 159) и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. Бизнесмен обвинялся в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ.