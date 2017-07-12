Полонский заявил, что пока не знает, останется ли в России

Сергей Полонский во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 12 июля 2017

Сергей Полонский во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 12 июля 2017

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Освобожденный после более чем двух лет в СИЗО бизнесмен Сергей Полонский пока не решил, останется ли он в России или уедет за границу.

"Это будет во многом зависеть от вас (прессы), пока не знаю", — заявил бизнесмен РИА Новости после оглашения приговора.

До выдачи России Полонский скрывался на острове в Камбодже. Как выяснилось ранее, он смог избежать 5-летнего срока в колонии благодаря переквалификации его действий на более мягкую статью, о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Прокуратура требовала отправить коммерсанта в колонию на восемь лет.

Полонский признан виновным в хищении 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.