Полонского от тюрьмы спасла переквалификация обвинения

Сергей Полонский во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 12 июля 2017

Сергей Полонский во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 12 июля 2017

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский смог избежать 5-летнего срока в колонии благодаря переквалификации его действий на более мягкую статью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд переквалифицировал его действия на часть 4 статьи 159.4 УК РФ, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Новая квалификация преступных деяний и позволила Полонскому выйти на свободу.

Предполагаемых подельников Полонского суд также признал виновными, но тоже освободил от наказания по аналогичной причине.

Прокурор Борис Локтионов просил признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) и назначить ему восемь лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Полонский признан виновным в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.