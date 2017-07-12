Полонского от тюрьмы спасла переквалификация обвинения

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский смог избежать 5-летнего срока в колонии благодаря переквалификации его действий на более мягкую статью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Предполагаемых подельников Полонского суд также признал виновными, но тоже освободил от наказания по аналогичной причине.
Прокурор Борис Локтионов просил признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) и назначить ему восемь лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.