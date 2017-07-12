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Происшествия

Полонского от тюрьмы спасла переквалификация обвинения

Сюжет:
Дело против бизнесмена Сергея Полонского (125)
12:4512.07.2017
(обновлено: 13:30 12.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСергей Полонский во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 12 июля 2017Сергей Полонский во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 12 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский смог избежать 5-летнего срока в колонии благодаря переквалификации его действий на более мягкую статью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бизнесмен Сергей Полонский и его супруга Ольга Дерипаска у Пресненского суда Москвы после оглашения приговора. 12 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полонский встретил решение суда аплодисментами
Суд переквалифицировал его действия на часть 4 статьи 159.4 УК РФ, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Новая квалификация преступных деяний и позволила Полонскому выйти на свободу.

Предполагаемых подельников Полонского суд также признал виновными, но тоже освободил от наказания по аналогичной причине.

Прокурор Борис Локтионов просил признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) и назначить ему восемь лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Бизнесмен Сергей Полонский и его супруга Ольга Дерипаска у Пресненского суда Москвы после оглашения приговора. 12 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Полонского осудили на пять лет и освободили в зале суда
Полонский признан виновным в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Андрей Никифоров
Ну вот,ещё одно подтверждение,что государственного правосудия нет или оно приватизировано..так что приходится ждать народного суда- кинул Полонский людей не бедных-пусть теперь ждёт киллеров в гости..ждать не долго..
13:23
12.07.2017
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Станислав Глебов
Очень странно! По часть 4 статьи 159.4 УК РФ - до 10 лет. Соответственно срок давности - 10 лет. В срок не включают периоды, в течение которых виновный уклонялся от привлечения к ответственности или же каким-либо иным способом препятствовал свершению правосудия - это время когда он по островам бегал.
Какое тут истечение срока давности??
13:20
12.07.2017
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km-dz km-dz
Не плохо так, 5 лет за 2,6 млд.! Когда у нас начнут капитально зажать за воровство и мошейнничество в крупных размерах? Т.е. это один из примеров, мол воруй много, если что, 5 лет и домой)))) Сердюков и Ко.
13:06
12.07.2017
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