Полонский встретил решение суда аплодисментами

Бизнесмен Сергей Полонский и его супруга Ольга Дерипаска у Пресненского суда Москвы после оглашения приговора. 12 июля 2017

Бизнесмен Сергей Полонский и его супруга Ольга Дерипаска у Пресненского суда Москвы после оглашения приговора. 12 июля 2017

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский встретил аплодисментами решение Пресненского суда Москвы, который освободил его от 5-летнего срока заключения за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я не знаю, не могу ничего сказать, я в смятенных чувствах, буду думать еще неделю над этим", — поделился Полонский с журналистами.

Как установил суд, к настоящему моменту уже истекли сроки давности привлечения Полонского к ответственности за мошенничество. Сразу после оглашения журналистов попросили удалиться из зала суда.

Перед заседанием Полонский в очередной раз заявил, что считает все обвинения в своей адрес "бредом". Уголовное дело возбуждено, по его мнению, для захвата его успешной компании.

"Сегодня приговор не мне, а всему российскому бизнесу! Я в клетке и в наручниках! Как так можно? Все обвинение — бред, все для того, чтобы украсть лучшую в мире компанию", — рассказал Полонский.

По его мнению, все, кто верит, что он украл деньги дольщиков, должны провериться на вменяемость.

"Вы же все взрослые люди, вы не из Урюпинска какого-то. Вы должны понимать, что если верите в это обвинение, то должны лечиться у психиатра", — считает коммерсант.