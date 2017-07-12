Суд освободил Полонского от наказания за аферу с деньгами дольщиков

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду приговорил бизнесмена Сергея Полонского к пяти годам колонии за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил от наказания из-за истечения сроков давности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Полонского виновным в мошенничестве и приговорить к пяти годам колонии общего режима. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского из-под стражи в зале суда", — огласил решение судья Евгений Найденов.