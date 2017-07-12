Врачи в течение пяти дней решат, может ли Мамаев содержаться в СИЗО

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Медицинское освидетельствование инвалида-колясочника Антона Мамаева, осужденного в Москве на 4,5 года колонии за организацию разбоя, займёт порядка пяти дней, сообщил в среду министр юстиции Александр Коновалов.

"Сейчас Мамаев находится в медучреждении на медосвидетельствовании, которое должно пройти в течение пяти дней", — сказал министр на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Тридцатого июня Тимирязевский суд назначил Мамаеву, у которого из-за болезни полностью атрофированы все мышцы, 4,5 года колонии за организацию разбойного нападения. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов уже попросил прокуратуру проверить, законно ли возбуждено уголовное дело.

Накануне РИА Новости пояснили в суде суровость приговора: Уголовный кодекс РФ не позволяет назначать за разборное нападение в составе группы лиц наказание, не связанное с лишением свободы — решать же вопрос, может ли наказание быть исполнено, должен ФСИН.

В суде подчеркнули, что вина Мамаева в организации разбоя доказана показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписью с камер наблюдения и другими данными, собранными в ходе расследования.