В Саратове мужчина укусил полицейского за ногу

САРАТОВ, 12 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении разбушевавшегося посетителя кафе, который при задержании укусил полицейского за ногу, сообщило в среду областное управление СК РФ.

По версии следствия, 6 июля сотрудник полиции прибыл на Набережную Космонавтов по сообщению об агрессивном поведении 39-летнего посетителя кафе, который в этот момент уже находился на улице и "продолжал выражаться грубой нецензурной бранью". Поскольку в действиях посетителя усматривались признаки мелкого хулиганства, сотрудник полиции попросил его пройти в отдел для составления административного протокола.

"Не желая быть привлеченным к установленной законодательством РФ ответственности, нарушитель укусил участкового уполномоченного за левую ногу, чем причинил физическую боль и телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. "Уже на первоначальном этапе следствия подозреваемый дал признательные показания", — отмечается в сообщении.