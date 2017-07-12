На водителя, сбившего насмерть мальчика под Самарой, завели дело

САМАРА, 12 июл — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего торгующих ягодами людей на трассе в Самарской области, из-за чего один ребенок погиб, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

ДТП произошло во вторник на трассе недалеко от села Печерское в Сызранском районе. По предварительным данным, девятилетний мальчик, 12-летняя девочка и 68-летний мужчина находились на обочине дороги, где торговали ягодами. По версии следствия, водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал на обочину и сбил людей.

Как сообщили в полиции, в результате аварии девятилетний мальчик от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Его сестра была госпитализирована, осмотрена медиками и отпущена домой. Пожилой мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

"В отношении 64-летнего водителя автомобиля Lada Kalina, жителя Ульяновской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.