Главу свердловского управления СК отстранили от должности

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава управления СК РФ по Свердловской области отстранен от должности из-за волокиты с расследованием невыплаты зарплат на "Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий", сообщила журналистам в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина назначена служебная проверка из-за волокиты с расследованием ситуации, рассказала Петренко. По данным следствия, 195 работников не получали зарплату с апреля 2016 по январь 2017 года.
"Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета выехали в Екатеринбург для проверочных мероприятий. На время проверки принято решение об отстранении от должности руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области", — сказала Петренко.
Как сказано на сайте ведомства, региональное управление Следственного комитета с 2011 года возглавляет генерал-лейтенант юстиции Валерий Задорин.