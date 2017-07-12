Из ФРГ в Россию по почте вместо паззла пришло 30 килограммов наркотиков

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. ФСБ вместе с "Почтой России" перекрыла крупный канал поставки наркотиков, перехватив посылку из Германии, в которой вместо заявленного в документах детского паззла оказалось 30 килограммов наркотиков на десятки миллионов рублей, сообщает компания в среду.

По данным следствия, уроженец Украины и жительница Астраханской области организовали схему, сговорившись с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки.

"(Последние) выдавали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов", — отмечает компания.

В ходе разработки этой группы посылка "с паззлами", где оказались наркотики, была перехвачена, а оба наркодилера – пойманы с поличным в отделении почты в Москве.

"В посылках эксперты обнаружили свыше 30 килограммов сильнодействующих синтетических препаратов, которые считаются "клубными" наркотиками и распространяются, в основном, среди подростков. Стоимость данной партии на чёрном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей", — добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о незаконной пересылке наркотиков в особо крупном размере. Сотрудники почты и курьеры, уличенные в грубом нарушении правил, будут уволены. Расследование продолжается.