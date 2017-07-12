В ДТП с автобусом на Кубани пострадали четыре человека

КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Четыре человека пострадали в аварии с рейсовым автобусом на Кубани, который наехал на дорожное ограждение и столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло около 4 часов утра в среду в Выселковском районе на трассе М-4 "Дон".

По предварительным данным, между поселком Заречный и станицей Ирклиевской 61-летний водитель, управляя рейсовым автобусом Higer, выбрав небезопасную скорость, наехал на дорожное ограждение, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

"В момент аварии в автобусе, кроме водителя, находились 23 пассажира. В результате дорожного происшествия с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены водитель и трое пассажиров автобуса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители продолжают работать на месте аварии. Сотрудники ДПС регулируют движение для предотвращения заторов.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие доставлены для осмотра в центральную районную больницу Выселковского района. По данным собеседника агентства, в автобусе находилось 33 человека, в том числе семь детей.