Судью по гражданским делам в Иркутске и подростка застали голыми в машине

ИРКУТСК, 12 июл – РИА Новости. В Иркутске ведется расследование дела о педофилии, главным фигурантом которого является судья Октябрьского районного суда, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Третьего июля, находясь на маршруте, сотрудники Росгвардии увидели припаркованный неподалеку от городского пляжа на улице Якоби автомобиль с открытыми окнами. Возникло подозрение, что машина угнана и брошена, так как в ней не было видно людей. Подъехав к автомобилю, сотрудники увидели, что внутри находятся обнаженные мужчина и подросток. Они были задержаны и переданы в отделение полиции", — сказала РИА Новости представитель пресс-службы управления Росгвардии по Иркутской области Светлана Карань.

Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что мужчина был задержан в момент совершения полового акта с несовершеннолетним и является судьей Октябрьского районного суда города Иркутска.

"Подросток признался, что познакомился с мужчиной в соцсетях и в сексуальные отношения вступил добровольно. Задержанный мужчина оказался судьей Октябрьского районного суда города Иркутска. Ранее он работал преподавателем в институте МВД, где был уличен в гомосексуальных связях с курсантом", — сообщил источник.

В Октябрьском районном суде Иркутска отметили, что задержанный полицией судья по гражданским делам уже не работает в суде. "Он уволился в июле. В настоящее время не работает", — сказала представитель суда Наталья Казей.

Поскольку фигурантом расследования является "спецобъект" и материалы рассматриваются на уровне руководства Следственного комитета России, в настоящее время сотрудники СУ СКР по Иркутской области не могут дать комментарии по данному факту.