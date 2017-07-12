В Алтайском крае трое детей погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Шелаболихинском районе Алтайского края, сообщает старший помощник руководителя краевого СУ СК России по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

"Сегодня в ночное время в одном из частных жилых домов села Шелаболиха произошел пожар, при тушении которого обнаружены тела троих детей: девочки 2013 года рождения и ее двух братьев 2004 и 2010 годов рождения… возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — сказала она.

По предварительным данным, мать ушла, оставив детей без присмотра, после чего произошел пожар.

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, информация о возгорании в частном доме поступила около часа ночи. На момент прибытия пожарных деревянное строение горело открытым огнем. Спасти находившихся внутри дома детей уже не представлялось возможным. По не подтверждённым данным, на момент возгорания дети, скорее всего, спали и задохнулись в едком дыму.

"В качестве причин случившегося специалисты рассматривают две версии: нарушение правил монтажа электрооборудования или неосторожность при курении", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего и причины пожара. С учетом обстоятельств трагедии следственными органами СКР по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки по факту халатности должностных лиц, ответственных за осуществление надлежащей профилактической работы с данной семьей.