Девушка, которую расстрелял полицейский в Ростове, была его бывшей женой

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Девушка, в которую стрелял экс-полицейский на трассе в Ростове, была его бывшей женой, сообщает во вторник СУ СК по Ростовской области.

Инцидент произошел на трассе Ростов — Таганрог. По данным следователей, подозреваемый, будучи за рулем Hyundai Elantra, несколько раз выстрелил в водителя и пассажира Hyundai Solaris — в нем ехали мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. Женщина скончалась, а мужчина был доставлен в больницу.

Позже пресс-служба областного главка полиции сообщила, что подозреваемый являлся сотрудником тылового подразделения ГУМВД, он уволен.

"Задержан, по предварительным данным, бывший супруг погибшей женщины. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "убийство", "покушение на убийство", — говорится в сообщении.