Под Самарой Lada Kalina сбила торговавших ягодами детей, один ребенок погиб

САМАРА, 11 июл — РИА Новости. Водитель Lada Kalina сбил торгующих ягодами детей на трассе М-5 в Самарской области, один ребёнок погиб, второй в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

"По предварительным данным, водитель Lada Kalina уснул и выехал на обочину трассы, где находились двое детей — девятилетний мальчик и девочка. Дети получили травмы. Девочка госпитализирована, мальчик скончался", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщили в МВД, ДТП произошло около 14.00 мск в Сызранском районе на трассе М-5. По предварительным данным, в момент аварии дети находились на обочине дороги, где торговали ягодами. Проводится проверка.