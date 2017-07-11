В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в обстреле машины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Полиция задержала в Ростове-на-Дону мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля на трассе в Ростовской области, в результате которого один человек погиб и один был госпитализирован, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МВД по региону Наталья Устименко.

В полицию поступило сообщение о том, что на трассе Ростов — Таганрог неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан. По предварительной информации, от полученных ранений девушка скончалась на месте, мужчина госпитализирован. Как сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

"Ростовским полицейским понадобилось меньше двух часов, чтобы задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Благодаря профессиональным действиям полицейских мужчина был задержан в районе пересечения улиц Таганрогское шоссе и Оганова", — пояснила Устименко.