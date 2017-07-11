Осужденный инвалид Мамаев после медицинского обследования вернется в СИЗО

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Врачи в течение трех дней проведут полное обследование осужденного за организацию разбоя инвалида-колясочника Антона Мамаева, после чего его переведут обратно в следственный изолятор дожидаться суда, сообщает пресс-служба Общественной палаты России.
Как сообщает пресс-служба палаты, в больнице Мамаева навестили глава комиссии ОП по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих и начальник московского главка ФСИН Сергей Морозов. Каннабих отметила, что за Мамаевым осуществляется должный уход, хотя у него "все равно масса проблем со здоровьем, в том числе из-за стресса появились сильные нарушения пищеварительной системы, и он вообще ничего не ел несколько дней".
"Нас заверили, что в СИЗО на этот раз будут учтены состояние и нужды Антона и предоставлена помощь врачей. Ну а после суда он должен оказаться дома — это ему совершенно необходимо", — добавила она.
Каннабих отметила, что Мамаев — "очень умный, начитанный, духовный молодой человек, поэтому его обеспечили литературой, в первую очередь православной". "Мы будем следить за соблюдением его прав и поддерживать Антона, ежедневно отслеживать его состояние", — подчеркнула она.