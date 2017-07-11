Осужденный инвалид Мамаев после медицинского обследования вернется в СИЗО

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Врачи в течение трех дней проведут полное обследование осужденного за организацию разбоя инвалида-колясочника Антона Мамаева, после чего его переведут обратно в следственный изолятор дожидаться суда, сообщает пресс-служба Общественной палаты России.

Двадцативосьмилетнего Мамаева, у которого в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы, суд 30 июня приговорил к 4,5 годам колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора инвалида-колясочника поместили в СИЗО "Матросская тишина", где он провел больше недели. После из СИЗО он был переведен в больницу для обследования. Официальный представитель ФСИН Кристина Белоусова сообщала РИА Новости, что Мамаева направили на медицинское освидетельствование, которое определит, можно ли содержать его в СИЗО.

Как сообщает пресс-служба палаты, в больнице Мамаева навестили глава комиссии ОП по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих и начальник московского главка ФСИН Сергей Морозов. Каннабих отметила, что за Мамаевым осуществляется должный уход, хотя у него "все равно масса проблем со здоровьем, в том числе из-за стресса появились сильные нарушения пищеварительной системы, и он вообще ничего не ел несколько дней".

"Врачи и медсестры обещали, что приложат все силы для того, чтобы сохранить его здоровье. Надеемся, что в течение трех дней врачи проведут полное обследование и освидетельствование. После этого его переведут обратно в СИЗО дожидаться суда — надеемся, он состоится через неделю, не позже", — сказала Каннабих.

"Нас заверили, что в СИЗО на этот раз будут учтены состояние и нужды Антона и предоставлена помощь врачей. Ну а после суда он должен оказаться дома — это ему совершенно необходимо", — добавила она.

Каннабих отметила, что Мамаев — "очень умный, начитанный, духовный молодой человек, поэтому его обеспечили литературой, в первую очередь православной". "Мы будем следить за соблюдением его прав и поддерживать Антона, ежедневно отслеживать его состояние", — подчеркнула она.