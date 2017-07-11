В московском офисе "Т Плюс" прошли обыски в рамках дела о взятках в Коми

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Обыски в московском офисе "Т Плюс" (подконтрольна "Ренове" Виктора Вексельберга) проводились в рамках уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере в Коми; компания работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Это в рамках уголовного дела по Коми. Там была назначена экспертиза, и в рамках нее приезжали эксперты в сопровождении представителей СК и ФСБ и проводили следственные действия", — сообщил он.

Компания, по словам собеседника агентства, продолжала работать в штатном режиме. В частности, параллельно со следственными действиями в этом же здании прошло плановое заседание совета директоров "Т Плюс".

Совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик, экс-глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, являвшийся руководителями ЗАО "Комплексные энергетические системы" (ныне "Т Плюс") в период с 2007 по 2014 год, являются фигурантами уголовного дела о подкупе высших чиновников Коми. Свидетелем по этому уголовному делу проходит бывший глава республики Вячеслав Гайзер, который параллельно, в рамках другого дела, сам обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах КЭС и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам республики Коми (в настоящее время проходят по так называемому "делу Гайзера") в качестве взятки деньги и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми.