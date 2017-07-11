Мэрия Сочи пообещала оплатить похороны погибшей при обрушении дома женщины

СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Мэрия возьмет на себя все расходы по организации похорон женщины, погибшей в Сочи при обрушении двухэтажного жилого дома, заявил первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит.

В понедельник вечером в Сочи обрушилась часть двухэтажного жилого дома с цоколем по улице Виноградной, 6. В результате инцидента погибла женщина. По предварительной информации, погибшая не является жительницей обрушившегося дома, а пришла в гости к своей дочери. По данным администрации Сочи, здание было признано аварийным в 2005 году, включено в программу переселения, 25 из 31 квартиры были расселены, а жильцы оставшихся шести квартир пытались получить "лучшие условия" и отказывались переселяться.

"Мэрия возьмет на себя все расходы по организации похорон. Из этого трагического случая следует извлечь уроки. Любые имущественные споры должны отходить на второй план, когда речь идет о соблюдении элементарных норм безопасности", — цитирует Чермита пресс-служба администрации города.

Администрация Сочи выразила соболезнования семье погибшей женщины.