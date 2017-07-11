МАК назвал причину крушения легкомоторного самолета под Оренбургом

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Причиной аварии самолета Элитар-202 с двумя погибшими, которая произошла 28 июня 2016 года в Оренбургской области, скорее всего, стала потеря пилотом сознания, говорится в заключении комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), завершившей расследование авиационного происшествия.

Самолет Элитар-202 потерпел крушение возле населенного пункта Ельшанка во время выполнения учебного полета, находившиеся на борту мужчина и женщина погибли. Как сообщалось ранее, следствие рассматривало две основные версии крушения: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета и отказ техники.

Как следует из отчета, крушение "произошло, наиболее вероятно, из-за потери работоспособности" командиром воздушного судна (КВС), столкновение самолета с землей "произошло с неработающим двигателем".

"Выключение двигателя, наиболее вероятно, произвел КВС перед потерей работоспособности (сознания). Признаков отказа двигателя не выявлено. Привести в действие парашютную систему спасения, подготовленную к использованию, КВС, наиболее вероятно, не успел", — говорится в сообщении на сайте МАК.