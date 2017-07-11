МЧС опровергло информацию о взрыве на аэродроме в Раменском

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Спасатели опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы произошедшем взрыве и возникшем пожаре на аэродроме Раменское в Московской области.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на аэродроме в Раменском произошёл взрыв, а затем возник пожар, который тушат вертолёты. По их данным, пожар мог стать результатом падения самолета.

"На аэродроме в Раменском проходят учения спасателей в рамках подготовки к международному аэрокосмическому салону МАКС-2017", — заявил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Салон МАКС-2017 пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля 2017 года.