Пострадавшим при пожаре в московском ТЦ "РИО" помогают психологи
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Психологи МЧС помогают пострадавшим при пожаре в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости представитель Центра экстренной психологической помощи министерства Наталья Лукаш.
Крупное возгорание в торговом центре "РИО" возникло вечером в понедельник и было потушено ближе к полуночи. Источник в экстренных службах столицы сообщал о 18 пострадавших, включая ребенка и сотрудника пожарно-спасательной части №13, получившего тепловой удар. По словам источника, в больницах Москвы остаются 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.
"Помощь оказана в 21 случае обращений. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Москвы, где также организована работа по оказанию экстренной психологической помощи и информационно-психологической поддержке пострадавшим и их близким", — сказала собеседница агентства.
По словам Лукаш, на месте пожара с пострадавшими работали три специалиста Центра экстренной психологической помощи.
Сообщение о задымлении в торговом центре на Дмитровском шоссе, дом 163А, корпус 1 поступило в МЧС в 17:39.
Из здания сразу же начали эвакуировать посетителей и персонал.
В тушении участвовали 81 сотрудник спасательных служб, 25 единиц техники, специальный пожарный поезд и три вертолета.
Общая площадь задымления составляла более 70 тысяч квадратных метров, при этом площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров.
Первоначально возгоранию присвоили второй ранг сложности, затем в связи с плотным задымлением повысили его до четвертого из пяти.
В результате пожара пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.
Десять человек были госпитализированы, некоторых доставили в больницы вертолетами.
Сотрудникам МЧС удалось спасти четырех человек, заблокированных в ТЦ.
Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание на минус первом этаже комплекса.
В транспортных службах столицы сообщили, что пожар не повлиял на ситуацию на дорогах Москвы.