Пострадавшим при пожаре в московском ТЦ "РИО" помогают психологи

Пожар в торговом центре "РИО" в Москве (27)

Сотрудники медицинской службы эвакуируют пострадавшего с места пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе

Сотрудники медицинской службы эвакуируют пострадавшего с места пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Психологи МЧС помогают пострадавшим при пожаре в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости представитель Центра экстренной психологической помощи министерства Наталья Лукаш.

Крупное возгорание в торговом центре "РИО" возникло вечером в понедельник и было потушено ближе к полуночи. Источник в экстренных службах столицы сообщал о 18 пострадавших, включая ребенка и сотрудника пожарно-спасательной части №13, получившего тепловой удар. По словам источника, в больницах Москвы остаются 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

"Помощь оказана в 21 случае обращений. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Москвы, где также организована работа по оказанию экстренной психологической помощи и информационно-психологической поддержке пострадавшим и их близким", — сказала собеседница агентства.

По словам Лукаш, на месте пожара с пострадавшими работали три специалиста Центра экстренной психологической помощи.