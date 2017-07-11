Москалькова заявила, что делает все возможное для помощи Мамаеву

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что делает все зависящее от нее, чтобы помочь осужденному за разбой инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, содержащемуся в СИЗО "Матросская тишина", отец молодого человека во вторник побывал на личном приеме у российского омбудсмена.

"Сегодня на личном приёме отец Антона Мамаева. 28 лет, инвалид-колясочник, атрофированы все мышцы. 30 июня суд признал его виновным в вооруженном разбое, назначил 4,5 года колонии. Сейчас Антон в "Матросской тишине"… Делаю все, что от меня зависит, чтобы помочь", — написала Москалькова во вторник на своей странице в Instagram.

"Только что стало известно, что Антон Мамаев переведён в медицинское учреждение. Работаем дальше", — уточнила омбудсмен.

Ранее официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Кристина Белоусова сообщила РИА Новости, что Мамаева направили в московскую больницу на медицинское освидетельствование, которое определит, можно ли содержать его в СИЗО.

По информации СМИ, 28-летнего Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы все мышцы, 30 июня суд признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера, и назначил наказание в виде 4,5 лет колонии; после оглашения приговора его отправили в "Матросскую тишину".